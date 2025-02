"Hexenrummel" – in Seligenstadt geht’s rund

Die Fastnacht erreicht jetzt die heiße Phase mit der Straßenfastnacht. Am Donnerstag ist Weiberfastnacht. Aber in Seligenstadt geht es am Mittwoch schon rund – beim Hexenrummel. hr-Reporterin Hülya Deyneli ist mit dabei.