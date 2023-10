Hilfsaktion nach Großbrand in Elbenberg

Vor zwei Wochen brannte es am hellichten Tage in Elbenberg (Kassel). In kürzester Zeit verlor die Steinmetz-Familie Bächt ihre gesamte Existenz. Der Hof war ein Raum der Begegnung: hier kamen die Menschen zusammen, Kulturangebote gab es und viel Kunst – ein Lebenswerk ist zerstört. Doch zum Glück gibt es Menschen, die helfen.