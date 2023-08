Boris Rhein will Ministerpräsident von Hessen bleiben. Das ist sein Ziel für die Landtagswahl im Oktober. Bisher lief es in der Koalition mit den Grünen ziemlich harmonisch und diese Kombi könnte sich Boris Rhein auch in Zukunft vorstellen. Im hr-Sommerinterview hat er aber ganz deutlich gesagt, dass er eine Chaos-Koalition wie auf Bundesebene verhindern wolle.