hr3-Hörer bauen Little Home für Obdachlose

Schrauben, hämmern und zimmern für einen guten Zweck: In Kriftel (Main-Taunus) haben die hr3-Moderatoren Tanja Rösner und Tobi Kämmerer gemeinsam mit Hörerinnen und Hörern ein Little Home gebaut. Die mobile Wohnbox aus Holz wird an einen obdachlosen Menschen verschenkt.