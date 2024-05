In Kassel sind die Menschen glücklich / Angekündigte Klimaneutralität noch in weiter Ferne / Hilfsprojekt will Schule in Simbabwe bauen / Nacktschneckenplage in Hessens Gärten / SV Wehen Wiesbaden unter großem Druck / Haubern will das Dollste Dorf in Hessen werden!