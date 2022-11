Über 20 Jahre lang soll ein Lehrer in Nord- und Osthessen Kinder und Jugendliche missbraucht haben – in mehr als 100 Fällen. Jetzt wurde der Mann am Landgericht Fulda angeklagt. Dass die Anklage zustande kam, ist auch einer Sondereinheit beim Landeskriminalamt zu verdanken. Die hat am Montag erklärt, wie sie arbeitet.