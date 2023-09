Manga-Messe Connichi erstmals in Wiesbaden

Nach vielen Jahren in Kassel fand die Anime- und Manga-Messe Connichi erstmals in Wiesbaden statt. Bunt und fantasievoll kostümierte Gestalten brachten drei Tage lang japanisches Flair in das RheinMain CongressCenter. Die hessenschau hat sich das Treiben angeschaut.