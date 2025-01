Am Mittwoch hatte die CDU den Antrag auf schärfere Asylregeln mithilfe der AfD-Stimmen im Bundestag durchgebracht. Das sorgt für viel Kritik. Deshalb ist die Aussprache am Freitag mit Spannung erwartet worden. Wir haben die hessischen Spitzenkandidaten diese besondere Woche in der Hauptstadt bisher erlebt?