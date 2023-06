Triste, graue oder weiße Wände und Fassaden – so sieht es in vielen Städten aus. Ein Künstler aus New York möchte das ändern und dabei der Umwelt etwas Gutes tun. Federico Massa malt mit einer Farbe, die sogar CO₂ aufnehmen kann. Sein neustes Werk ist in Dreieich zu sehen.