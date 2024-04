"New Learning" – eigenständiges, individuelles Lernen im Studium

Unternehmen tun vieles dafür, dass ihre Mitarbeitenden glücklich sind. "New Work" sind innovative Arbeitsmodelle mit flexiblen Arbeitszeiten oder Homeoffice. Auch private Hochschulen versuchen jetzt mit "New Learning" – neuen Lernangeboten – Studierende zu überzeugen, wie in Frankfurt.