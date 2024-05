Hitlergruß und Provokationen bei Hessenpokalfinale / Singen auf dem Frankfurter Opernplatz / Hessentag Fritzlar – Inklusionstag "Come Together" / 8viation Flugtag – Kinder erleben die Faszination des Fliegens / Europawahl – erstmals wählen ab 16 Jahren / Dolles Dorf-Wettbewerb: Finalist – Londorf / Frankfurt Skyliners steigen in die Basketball-Bundesliga auf