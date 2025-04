So will die ESA Weltraumschrott beseitigen

Müll gibt’s nicht nur auf der Erde – auch im All fliegen jede Menge Trümmerteile durchs Weltall. Und die können auch uns auf der Erde gefährlich werden. In Bonn haben sich deshalb in dieser Woche Weltraumschrott-Experten zur Konferenz getroffen. Federführend dabei: das Kontrollzentrum der europäischen Raumfahrtagentur ESA in Darmstadt.