Regionale Lebensmittel – House of Food-Messe in Frankfurt

Das "Rote Höhen Vieh" ist die letzte heimische Rinderrasse in Hessen. Bis das Vieh schlachtreif ist, dauert es lange. Das Fleisch marktgerecht zu verkaufen, ist nicht einfach. Auf der "House of Food Messe" in Frankfurt werben Landwirte deshalb für ihre Produkte – wie ein Viehwirt aus Grünberg.