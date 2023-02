Sesamstraße in Kassel?

Goethestraße oder Schillerstraße sind bekannte Straßennamen – auch in Hessen. Warum aber eigentlich nicht die Sesamstraße? Das haben sich Schülerinnen und Schüler in Kassel gedacht, und kämpfen nun dafür, dass ihre Schule in der Sesamstraße stehen soll.