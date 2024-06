Sicherheitskonzept für Fußball-EM-Spiele in Frankfurt vorgestellt

Vier Tage vor Beginn der Fußball-EM in Deutschland stehen auch Hessens Sicherheitsbehörden in den Startlöchern. Das Messer-Attentat von Mannheim hat die Aufmerksamkeit noch einmal erhöht. Für die fünf Spiele in Frankfurt gilt ein aufwändiges Sicherheitskonzept.