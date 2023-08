So ist die Lage in der Türkei nach den Erdbeben

Vor fast einem halben Jahr, am 6. Februar, hatten starke Erdbeben Teile der Türkei und Syriens erschüttert. Zehntausende Menschen kamen ums Leben, über zwei Millionen Menschen wurden allein in der Türkei obdachlos. Ein halbes Jahr später schauen wir wieder in die Region. Was hat sich getan?