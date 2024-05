So wirkt sich die Krankenhausreform in Hessen aus

In kaum einem Land in der EU wird so viel Geld für Krankenhäuser ausgegeben wie in Deutschland. Deshalb soll jetzt eine Krankenhausreform umgesetzt werden. Doch was bedeutet die Reform für kleinere Krankenhäuser im ländlichen Raum? Ein Beispiel aus Erbach im Odenwald.