Leben in Offenbach – so heißt ein Projekt, das sich mit Hilfsangeboten an die am stärksten benachteiligten, aus Süd-Ost-Europa zugewanderten EU-Bürger richtet. Das Projekt wird von der EU finanziell unterstützt und getragen wird es von den kirchlichen Verbänden, Caritas und Diakonischem Werk.