Streiks in Kitas – 4.000 Teilnehmer bei Kundgebungen

Die Gewerkschaft Verdi bestreikt am Freitag Kitas und andere Einrichtungen. Aufgerufen zum Ausstand sind Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst. Ein Warnstreik von Verdi wird den Flugverkehr am Frankfurter Flughafen am Montag massiv treffen.