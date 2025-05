Radwege sorgen in Hessen immer wieder für Diskussionen – auch in Frankfurt. In der Mainmetropole entstehen immer mehr Fahrradspuren, auf einigen Straßen wie dem Oeder Weg werden Autofahrer dabei gezielt zurückgedrängt. Drei Verkehrsachsen wurden inzwischen entsprechend umgestaltet. Was manche Bürger und Besucher nervt, wurde nun wissenschaftlich untersucht.