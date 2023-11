Tafel in Kassel: "Wir können keinen mehr aufnehmen"

Teurere Lebensmittel und gestiegene Energiekosten haben viele Menschen kalt erwischt – auch in Hessen. Geholfen wird ihnen einer der rund 60 hessischen Tafeln – wie in Kassel. Doch dort ist der Andrang jetzt so groß, dass die Tafel einen Aufnahmestopp beschließen musste.