An diesem heißen Samstag haben in Heusenstamm viele Eintracht-Fans geschwitzt: Der TSV Heusenstamm spielte gegen die Profis von Eintracht Frankfurt. Stars wie Hugo Ekitiké auf dem Rasen des TSV zu sehen, hat viele begeistert. Und die Eintracht hat den Auftakt in die neue Saison gemeistert.