Therapie mit Tieren in Willingen

Tiere können einem ja richtig gut tun. Und genau das tun sie in Usseln, einem Ortsteil der Gemeinde Willingen (Waldeck-Frankenberg). Dort bietet der Hof "VertrauTier" eine tiergestützte Ergotheraphie an – für Kinder und Erwachsene. Wir haben eine junge Frau begleitet, die durch die Arbeit mit Tieren an Selbstvertrauen gewonnen hat.