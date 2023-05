Hakan Avci aus Lich ist Spiele-Erfinder und entwickelt die Ideen für Game-Shows im TV. So arbeitet er unter anderem für die RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars", den ZDF-Fernsehgarten oder die "Couple-Challenge" bei RTL. In Lich hat er sein Atelier in einem alten Gewächshaus. Hier denkt er sich seine neuen Spiele-Ideen und Escape Rooms aus und testet sie.