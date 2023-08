Verschwörungsideologe Ken Jebsen tritt in Bensheim auf

Kayvan Soufi-Siavash, besser bekannt als Ken Jebsen, ist einer der prominentesten Verschwörungsideologen Deutschlands. Am Mittwoch hält er einen Vortrag in Bensheim - in den Räumen des katholischen Kolpingwerks. Bereits vor dem Auftritt haben Gegner der Veranstaltung vor dem Gebäude demonstriert.