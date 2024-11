VW in der Krise – kann der Staat helfen?

Volkswagen steckt in der Krise, auch weil der Absatz von Elektroautos schwächelt. Der Konzern hat angekündigt, Werke zu schließen und massiv Jobs zu streichen. Auch am hessischen Standort Baunatal geht die Angst um. Was kann die Politik tun, um zu helfen?