Buhrufe, Pfiffe und Plakate begleiteten die Betriebsversammlung bei Volkswagen in Baunatal. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter protestieren gegen die von VW angekündigten Sparmaßnahmen. Die Ankündigung des VW-Konzerns, eventuell ganze Werke zu schließen, sorgt nicht nur hier für Entsetzen. Auch betriebsbedingte Kündigungen schließt die Konzernleitung nicht länger aus. Bei DAS THEMA, deinen exklusiven YouTube-News der Hessenschau erfährst du heute, wie heiß es auf der Betriebsversammlung her ging, was die Mitarbeiter erwartet und wie es weiter gehen kann. Und wir haben für euch nachgefragt, was der Konzern über die Jahre hinweg falsch gemacht hat – viele hatten gestern schon unser Video zu dem Thema kommentiert. Das Thema ist brisant für die Region: Mit rund 15.500 Mitarbeitern ist Kassel das weltgrößte Komponentenwerk des Volkswagen-Konzerns und gilt als größter Arbeitgeber Nordhessens.