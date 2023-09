Einen Monat vor der Landtagswahl in Hessen hat die CDU die Partei auf einen knappen Wahlausgang eingeschworen und vor einer Ampel-Regierung im Land gewarnt. Zum Wahlkampfauftakt wurden Bundesvorsitzender Friedrich Merz und Ministerpräsident und Spitzenkandidat Boris Rhein am Samstag in der Frankfurter Unionhalle von rund 250 Anhängern gefeiert.