In unserem heutigen Weitergedreht zeigen wir, was man alles gemeinsam erreichen kann, wenn man sich engagiert und ganz viel Optimismus hat. Denn es geht um den runtergekommenen Landgasthof König von Preußen in Helsa. Seit 12 Jahren arbeiten dutzende Freiwillige daran, die Gaststätte zu sanieren. Sie haben viel Herzblut und Schweiß reingesteckt, damit aus dem ehemaligen Schandfleck wieder ein zentraler Treffpunkt im Ort wird.