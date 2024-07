Weniger Geld für Hochschulen: Studierende gehen auf die Straße

Rund 34 Millionen Euro weniger Geld für Hochschulen in Hessen: Das wurde mit dem Nachtragshaushalt 2024 im Hessischen Landtag in Wiesbaden beschlossen. Das könnte für Studierende und Beschäftigte bedeuten, dass Stellen eingespart werden, sich das Lehrangebot verschlechtert und die Semesterbeiträge angehoben werden. Gegen die Kürzungen gingen heute Leute in ganz Hessen auf die Straße. Was der Wissenschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) dazu sagt und alles was ihr wissen müsst: heute bei DAS THEMA, deinen exklusiven YouTube-News der hessenschau.