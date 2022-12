Jahr für Jahr pilgern Millionen zum Rockefeller-Center in New York, um den Weihnachtsbaum zu bestaunen. Aber auch wir in Hessen brauchen uns nicht hinter unseren Bäumen zu verstecken. Denn ohne uns Hessen gäbe es den Weihnachtsbaum in Amerika vielleicht gar nicht. - Eine Spurensuche.