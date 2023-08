113 Bewohnerinnen und Bewohner von mehreren Pflegeheimen in Bad Nauheim bekamen in diesem Sommer schlechte Nachrichten mitgeteilt: Ihre Heime sollen schließen, sie alle müssten raus. Nun könnte sich eine mögliche Lösung abzeichnen. Die Frage stellt sich aber auch, was man grundsätzlich bei angeschlagenen Pflegeheimen tun kann.