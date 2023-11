Hier finden Sie von uns überprüfte Schulausfälle in Hessen.

Von diesen Schulen wurde uns gemeldet, dass wegen der Wetterlage heute kein Präsenzunterricht stattfindet:

Rheingau-Taunus-Kreis:

In Bad Schwalbach an der Nikolaus-August-Otto-Schule.

In Niedernhausen an der Theißtalschule.

In Taunusstein am Gymnasium findet der Unterricht im Distanzunterricht statt.

Hochtaunuskreis:

In Kronberg an der Altkönigschule findet der Unterricht heute im Distanzunterricht statt.

In Königstein an der Bischof-Neumann-Schule, der St.-Angela-Schule, der Grundschule Königstein (Notbetreuung) und der Grundschule Falkenstein (Notbetreuung).

In Weilrod an der Grundschule im Weiltal und In Weilrod - Riedelbach an der Max-Ernst-Schule.

In Usingen an der Christian-Wirth-Schule.

Vogelsbergkreis:

In Schotten an der Vogelsbergschule - Eine Notbetreuung ist eingerichtet.