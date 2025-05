100 Jahre Waldstadion | Das Thema vom 22.05.2025

Das Frankfurter Waldstadion wird 100 Jahre alt. Es war schon immer mehr als nur ein Stadion: Sport, Konzerte, Events – ein Ort, an dem sich Menschen treffen, um gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Eintracht Frankfurt erreichte hier wichtige Erfolge: der UEFA-Cup-Sieg der Herren 1980, Champions-League-Abende, Zuschauerrekorde bei den Fußballerinnen. Dazu legendäre Länderspiele, die Wasserschlacht von 1974, das undichte Dach beim Confed Cup 2005. Auch große Boxkämpfe fanden hier statt: Am 10. September 1966 kämpften Muhammad Ali und Karl Mildenberger im Frankfurter Waldstadion. Danach blieb es lange ruhig – bis Wladimir Klitschko am 11. September 2010 mit einem WM-Kampf gegen Samuel Peter den Boxsport zurückbrachte. Football, Eishockey, Radrennen – das Waldstadion hat alles gesehen. Und auch musikalisch war einiges geboten: der World Club Dome, Madonna, die Rolling Stones – und viele weitere große Namen. Und das alles mitten im Frankfurter Stadtwald. Eine kleine Zeitreise – heute bei hessenschau DAS THEMA.