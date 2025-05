Razzia gegen rechte Terrorzelle – 14-Jähriger aus Hessen in Haft | Das Thema vom 21.05.2025

Die Bundesanwaltschaft hat fünf junge Männer festnehmen lassen. Sie sollen Teil einer rechten Terrorzelle sein. Radikal und gefährlich. Dabei sind einige von ihnen noch minderjährig. Ein Festgenommener kommt aus Hessen, dem Lahn-Dill-Kreis und ist ebenfalls unter 18. Er soll für den Anführer der Terrorgruppe eine Rede geschrieben haben, um zu weiteren Anschlägen aufzurufen. Die festgenommenen Personen gehören der Bundesanwaltschaft zufolge zu einer rechtsextremen Vereinigung, die spätestens Mitte April 2024 unter dem Namen "Letzte Verteidigungswelle (L.V.W)" gegründet wurde. Einer der Festgenommenen sei zwar nicht Mitglied, aber mutmaßlicher Unterstützer der Gruppe gewesen. In DAS THEMA zeigen wir euch, was den Verdächtigen konkret vorgeworfen wird und was sie geplant hatten.