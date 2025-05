Mathias aus der Nähe von Fulda liebt das Extreme. Wenn er schwimmen geht, dann nicht nur ein paar Bahnen, sondern stundenlang. 12 Stunden, 24 Stunden, 36 Stunden – Mathias stellt einen persönlichen Rekord nach dem anderen auf. Jetzt will er in die Ostsee und von Fehmarn nach Dänemark schwimmen. Das alles macht er, weil es ihm Spaß macht. Aber auch weil es ihm hilft. Denn Mathias leidet an einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung und unter depressiven Phasen. Nach extrem langen Schwimmeinheiten geht es ihm besser. Er sei dann zufriedener, sagt er selbst. In DAS THEMA stellen wir euch Mathias vor und springen – na klar – mit ihm ins Wasser. Seid dabei!