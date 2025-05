Heute wird es bei DAS THEMA spannend und exklusiv! Denn wir schauen heute hinter die Kulissen einer der bekanntesten und beliebtesten Fernsehreihen in Deutschland. Wir sind behind the scenes beim Tatort. Gedreht wird in Hessen für den neuen Murot-Film, in dem natürlich wieder Schauspieler Ulrich Tukur für das LKA Wiesbaden ermittelt. Wir sprechen für euch mit den Schauspielern und Produzenten und sind exklusiv bei den Dreharbeiten für den neuen Krimi dabei. Der Tatort lockt sonntags nach wie vor regelmäßig sieben bis zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher. In DAS THEMA kriegt ihr einen besonderen Einblick.