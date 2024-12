Fängt jetzt die Zukunft an? Zumindest gilt der Quantencomputer als echter Quantensprung in der Entwicklung von neuen Rechnern. Den ersten Superrechner haben wir jetzt auch in Hessen. An der Goethe-Universität in Frankfurt ist seit heute ein neuer Quantencomputer namens "Baby Diamond" in Betrieb. Was der Quantencomputer alles kann und wie die Quantentechnologie unser Leben in Zukunft verändern soll, seht ihr bei DAS THEMAS, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen.