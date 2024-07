Eine IT-Panne hat weltweit extreme Störungen verursacht. In Hessen melden mehrere Firmen den Ausfall ihrer Betriebssysteme - zum Beispiel der Dienstleister Wisag und die Supermarktkette Tegut. Dort sind die Kassensysteme gestört, Geschäfte müssen schließen. Das Landratsamt Bad Homburg schickt alle Mitarbeiter nach Hause. Am Frankfurter Flughafen müssen 30 Flüge nach Berlin gecancelt werden, weil der wegen der Computerpanne gar nicht angeflogen werden kann. Was war das Problem und wer war alles noch betroffen? DAS THEMA!