Am Montagabend ist ein mit Holz beladener Güterzug bei Borken in Nordhessen entgleist. Die Strecke war mehr als 24 Stunden gesperrt. Seit heute Mittag läuft der Bahnverkehr dort wieder. Doch warum der Zug entgleist ist und alles was ihr wissen müsst – heute bei hessenschau I DAS THEMA