Rassismus: Skandal in Kasseler Kunstszene | hessenschau DAS THEMA

Rassismus-Skandal in Kassel! Martin Eberle, Chef von Hessen Kassel Heritage, hat den Kulturbeiratsvorsitzenden, David Zabel, rassistisch beleidigt. Das hat er auch gegenüber der FAZ eingeräumt. Was genau passiert ist, welche Folgen der Eklat hat und was David Zabel aktuell dazu sagt, seht ihr bei DAS THEMA, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen.