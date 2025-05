Auf offener Straße wird ein Mann in Frankfurt-Rödelheim mit mehreren Schüssen in den Oberkörper getötet. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Die Polizei tappt aber immer noch im Dunkeln. Jetzt startet sie eine Öffentlichkeitsfahndung und erhofft sich neue Hinweise über das Opfer, den 56-Jährigen Dario Klecina. Warum sich die Ermittlerinnen und Ermittler genau jetzt an die Öffentlichkeit wenden und was bisher über den Fall bekannt ist: heute bei hessenschau DAS THEMA. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und insbesondere das Polizeipräsidium Frankfurt am Main (Kommissariat 11) unter der Rufnummer 069/ 755 - 51188 entgegen.