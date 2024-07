So trainieren Höhenretter in Kassel I hessenschau DAS THEMA

Höhenretter: Ob in schwindelerregender Höhe oder schattiger Tiefe, sie sind dort im Einsatz, wo andere Rettungskräfte nicht hinkommen. Ernstfälle trainieren die Höhenretter unter realistischen Bedingungen. So wie vor Kurzem in Kassel: In knapp 60 Metern Höhe steckt ein Fensterputzer in der Gondel fest. Zwar nur ein Training, trotzdem gilt: „Wir müssen wach sein. Wir müssen die Gefahr im Auge haben.“ Denn auch beim Training muss jeder Handgriff sitzen. Schaffen es die Höhenretter den Mann zu retten?