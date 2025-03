Messer sind fast überall verfügbar, können ohne Übung genutzt werden. Allein in Hessen gibt es rund sechs Messerangriffe – jeden Tag! Die Delikte gehen von Raub, Erpressung, Bedrohung bis hin zu Körperverletzung und Mord. Schon anderthalb Sekunden können über Leben oder Tod entscheiden! Deshalb sind diese Waffen auch so gefährlich. Über 2.600 Menschen wurden im vergangenen Jahr in Hessen Opfer von Messerangriffen, darunter 48 Polizeibeamte. Wie wehrt man sich gegen Angreifer? Das lernen Polizistinnen und Polizisten in speziellen Trainingseinheiten. Wir waren bei einem solchen Training der Polizei Mittelhessen dabei und zeigen, wie sie den Ernstfall trainiert.