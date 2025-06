Auf einer Pfingstkirmes im nordhessischen Neukirchen hat eine Burschenschaft einen Märchentitel umgetextet: Aus "Ali Baba und die vierzig Räuber" wurde auf ihrem Motivwagen "Alibaba und die 14 Millionen Räuber". Laut dem Statitischem Bundesamt leben derzeit rund 14 Millionen Ausländer in Deutschland. Die Männer auf dem Umzugswagen waren als Talahons verkleidet und sollen Plastikmesser verteilt haben. Das alles sorgt für eine hitzige Debatte. Was genau in Neukirchen passiert ist und was die Konsequenzen sind? DAS THEMA war vor Ort und hat nachgefragt.