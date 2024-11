VW steckt in der Krise! Und das könnte auch das VW Werk in Baunatal betreffen. Werksschließungen, Jobabbau, Gehaltseinbußen – alles denkbar. Dementsprechend ist die Stimmung bei den 15.500 Beschäftigten natürlich mies. Die Politik verspricht, zu unterstützen. Die Frage ist nur, wie? Was kann Politik tatsächlich tun in einer freien Marktwirtschaft? In DAS THEMA fragen wir nach: bei Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori und dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Wie können gute Lösungen aussehen?