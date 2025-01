Wer in Frankfurt mit dem Auto unterwegs ist, braucht vor allem eins: Geduld! Denn in der Mainmetropole fahren Autofahrer so langsam wie fast nirgendwo in Deutschland. Für zehn Kilometer Strecke brauchen Autofahrer in Frankfurt im Schnitt 26 Minuten und 27 Sekunden. Nur in Berlin dauert’s länger. Das hat eine Auswertung des Kartenanbieters TomTom ergeben. Doch warum gibt es in Frankfurt so viele Staus und wie könnte man das Problem lösen? Das wollen wir herausfinden bei DAS THEMA, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen.