Ab Montag ist in Hessen wieder bestes Freibadwetter. Bild © Imago Images

Pünktlich zum Ende der hessischen Sommerferien pfeift die Sonne auf den Kalender und sorgt für bestes Freibadwetter. Am Wochenende kann es zwar noch einmal regnen, danach ist wieder Sonnencreme-Pflicht.

Falls Sie sich gerade mit dem Befüllen der Schultüten für den kommenden Einschulungs-Dienstag befassen sollten, müssen sie unter Umständen noch einmal umdenken. Neben den üblichen Süßigkeiten, Ratzefummeln und Brotdosen wären definitiv auch Mini-Ventilatoren, Sonnencreme oder gut gekühlte Getränke passende Geschenke zum Start in den Ernst des Lebens.

Spätestens mit Wochenbeginn kommt in Hessen nämlich der Hochsommer zurück. Und das mit Karacho: "Es wird bis zu 30 Grad warm", bestätigte hr-Meteorologe Mark Eisenmann.

Ab Samstag wird es deutlich besser

Nachdem das Wetter am Freitag, dem meteorologischen Herbstbeginn, mit allerlei Regen, dichten Wolken und Höchsttemperaturen von 16 Grad noch zum Kalender passt, wendet sich das Blatt am Wochenende. Der Samstag kann sich mit einzelnen Schauern zwar noch nicht ganz vom herbstlichen Image des Septembers befreien, ab Sonntag kann die Regenjacke aber wieder dauerhaft gegen kurze Hose und Flipflops getauscht werden. "Es wird sonnig und trocken", so Eisenmann. Die hessischen Thermometer klettern auf bis zu 28 Grad.

Doch damit nicht genug: Denn dank zweier aktuell noch namenloser Hochdruckgebiete über dem Nordwesten und dem Südosten Europas, die sich in den kommenden Tagen immer weiter in Richtung Hessen schieben, steigen die Temperaturen synchron zum Adrenalin-Spiegel vieler Eltern nach dem Wochenende immer weiter an.

Freibadwetter zum Schulstart

"Der Spätsommer kommt trotz des Herbstbeginns definitiv zurück", so Eisenmann. "Im ganzen Bundesland scheint die Sonne." Pünktlich zum ersten Schultag am Montag und der Einschulung der ABC-Schützen am Dienstag ist wieder astreines Freibadwetter.

Die eben noch so kleinen Kinder werden ebenso schnell groß wie mögliche Schweißflecken auf den frischgebügelten Hemden. Neben einzelner Tränen wird sicher auch die eine oder andere Schweißperle über die Gesichter der ebenso stolzen wie gerührten Eltern kullern.

Es bleibt die ganze Woche sommerlich

Ob das Sommer-Comeback zum Unterrichts-Comeback nun gutes oder schlechtes Timing ist, sei dahingestellt. Klar ist aber, dass es sich die Sonne am hessischen Himmel vorerst richtig gemütlich machen wird. Die in diesem und offiziell ja abgelaufenen Sommer oft erlebten Schauer jeglicher Stärke und Länge wird es vorerst nicht geben. Es bleibt heiß und trocken.

"Der Spätsommer wird sich einige Tage halten", so Eisenmann. "Bis mindestens Freitag wird sich am Wetter nichts ändern." Die erste Schulwoche nach den Sommerferien verspricht also eine schweißtreibende Angelegenheit zu werden. Vielleicht reicht es sogar schon für Hitzefrei.