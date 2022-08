A49-Teil-Baustopp dauert an

Verkehr A49-Teil-Baustopp dauert an

Nach dem Fund von Sprengstoffspuren an der Baustelle der A49 bei Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) dauert der Baustopp in dem Bereich an.

Erst, wenn die Ergebnisse zu den entnommenen Proben vorlägen, könne entschieden werden, wie es weitergeht, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Gießen. Die Behörde hatte den Baustopp im Mai angeordnet, nachdem an dem früheren Rüstungsstandort verdächtige Spuren entdeckt worden waren. Das umstrittene Autobahnteilstück soll 2024 fertig werden. Die A49 soll Kassel und Mittelhessen an die A5 anschließen.