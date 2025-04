ADAC warnt vor Reisestaus zum Osterferienstart in Hessen

Ende dieser Woche startet Hessen in die Osterferien - wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, sollte dies nach dem Rat des ADAC möglich erst Anfang kommender Woche tun.

Veröffentlicht am 02.04.25 um 10:37 Uhr

Insbesondere am Freitagnachmittag (13- 19 Uhr) sowie am Samstag- und Sonntagvormittag (8-12 Uhr) erwartet der ADAC volle Straßen im ganzen Bundesland. Besonders belastet werden die Strecken rund um das Rhein-Main-Gebiet sowie die Fernverbindungen A3, A5 und A7 sein. In Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beginnen die Osterferien gemeinsam mit Hessen.